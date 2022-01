Pläne für Kirche im Rheinberger Stadtteil : Verkauf der Orsoyer Kirche ist auf einem guten Weg

Was wird aus der katholischen St.-Nikolaus-Kirche in Orsoy? Vorschläge gibt es einige. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Orsoy Die katholische Kirchengemeinde St. Peter hat richtig gehandelt: Sie hat ihre Überlegungen, Pläne und Entscheidungen zu dem, was sie in Orsoy vorhat, von Beginn an offen kommuniziert und transparent dargestellt.

Die St.-Peter-Gemeinde hat in der Vergangenheit verdeutlicht, warum Kirche mitunter schmerzhafte Prozesse einleiten und steinige Wege gehen muss. Was in Orsoy zwischen den beiden Kirchtürmen passiert, ist durchaus auch auf Landesebene innovativ und wegweisend. Protestanten und Katholiken planen den Neubau eines gemeinsamen Gemeindehauses und wollen sich künftig die Evangelische Kirche teilen. Das ist gelebte Ökumene, wirklichkeitsnah und zukunftsorientiert. In die St.-Nikolaus-Kirche werde die St.-Peter-Gemeinde – das sagt sie ganz offen – keinen Cent mehr investieren. Sollte sich kein Käufer für den Sakralbau finden, werde er ungenutzt stehen bleiben.

Doch danach sieht es nicht aus. Durch die Politik der offenen Worte gibt es durchaus Interesse daran, das Gotteshaus am Rhein auch in Zukunft zu nutzen. St. Peter begrüßt ausdrücklich jeden Vorschlag, wenn er – und dann kommt die Einschränkung – realistisch und umsetzbar ist. Zwischen die Zeilen geblickt heißt das, dass die Kirchen-Verantwortlichen genau das beim in dieser Woche vorgestellten Plan von Wolfgang Büttinghaus, die Kirche zu einem Kunstmuseum umzubauen, nicht erkennen können. Vermutlich, so der Eindruck, werde der Vorstoß am fehlenden Geld scheitern.

Das sieht beim Plan einer Investorengruppe, aus der Nikolaus-Kirche eine attraktive Wohnanlage zu machen, anders aus. Das könnte etwas werden. Hinter den Kulissen reifen die Pläne und laufen die Gespräche mit dem Bistum, mit den Denkmalbehörden und vermutlich auch mit den Banken.

So bleiben die Entwicklungen in Orsoy spannend. Auch die Frage, was eigentlich aus dem katholischen Pfarrheim Altes Zollhaus wird. Auch das soll ja verkauft werden. Antwort: Projekt vorläufig zurückgestellt. Devise: nicht alles auf einmal anpacken. Prognose: abwarten. Es ist davon auszugehen, dass die Kirche auch darüber offen informieren wird. Gut so!

In diesem Sinne wünsche ich ein schönes Wochenende!

Uwe

Plien

Ihre Meinung? Schreiben Sie mir! uwe.plien@rheinische-post.de

(up)