Katholische junge Gemeinde Rheinberg : Sommerlager diesmal eine Woche im Pfarrgarten

Pause muss sein, auch im KjG-Sommerprogramm. Der zehnjährige Ben hat es sich in der Hängematte gemütlich gemacht. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Die Kinder der KjG St. Peter Rheinberg wollten eigentlich mit ihren Betreuern zwei Wochen in den Schwarzwald fahren. Wegen Corona ging das nicht. Jetzt genossen sie die Ferien zu Hause.

Fahrräder stehen am Pfarrheim St. Peter in Rheinberg, größere und kleinere. Wer durch das Tor des alten Pastorats geht, hört ein lautes Stimmengewirr aus dem Pfarrgarten. Die KjG (Katholische junge Gemeinde) der Kirchgemeinde St. Peter hat dorthin das alljährliche Sommerlager verlegt. Eine Woche lang hatten sie ein Alternativprogramm mit Spaß und Spiel auf die Beine gestellt. Eigentlich hatte es in den Schwarzwald gehen sollen.