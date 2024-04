In der Jahreshauptversammlung Katholische Frauengemeinschaft ehrt in Budberg treue Mitglieder

Budberg · In der Jahreshauptversammlung in Budberg wurden zwölf Jubilarinnen geehrt, die seit 25, 40, 50, 60 beziehungsweise 70 Jahren Mitglied in der KFD sind. Die KFD-Frauen verabschiedeten sich von Dino Kakumanu.

Bärbel Küsters, Gisela von Thenen, Angelika Gohres, Bärbel Kathagen, Agnes Rynders, Christa Rams, Pfarrer Ahls, Ingeborg Neitzel, Christel Dormann, Helga Jahny, Anneliese Quittkat und Magdalene Dümpelmann (v.l.). Foto: KFD

Pastor Dino Kakumanu hat in Budberg zum letzten Mal eine sehr schön gestaltete Messe der Katholischen Frauengemeinschaft St. Peter Rheinberg/St. Marien Budberg gehalten und sich danach von der Frauengemeinschaft verabschiedet. Im Mai tritt er eine neue Pfarrstelle in Kleve an. Nach dem österlichen Frühstück im Pfarrheim St. Marien und einem Lied, das von Rolf Kuhlmann auf dem Klavier begleitet wurde, begrüßte Präses Pfarrer Martin Ahls die Frauen und informierte über die Fortschritte der Kirchenrenovierung, die Gestaltung der Räume im Pfarrheim und die pastorale Zusammenarbeit im Dekanat. Danach ehrte er gemeinsam mit Angelika Gohres zwölf Jubilarinnen, die seit 25, 40, 50, 60 beziehungsweise 70 Jahren Mitglied in der KFD sind. Nach dem Vorlesen der Jahresberichte und dem Kassenbericht wurde durch die Kassenprüferin der Vorstand entlastet und anschließend eine neue Kassenprüferin gewählt. Der Vorstand wurde von der Versammlung wiedergewählt. 1. Sprecherin: Angelika Gohres, 2. Sprecherin: Bärbel Küsters, Kassiererin: Christel Heumer und weitere zehn Frauen des Leitungsteams aus Rheinberg und Budberg sind bereit weiter mitzuarbeiten: Christel Dormann, Astrid Förster, Maria Geerkens, Renate Geßmann, Gertrud Iwe, Ulla Kuhlmann, Anne Osterburg, Beate Raß, Agnes Rynders und Elisabeth Vinbruck. In der Jahreshauptversammlung wurden für eine Frauenaktion 600 Euro gesammelt, der zu einem späteren Zeitpunkt überreicht werden wird.

(up)