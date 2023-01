Einzelhandel in Rheinberg Mit Blumen in die nächste Generation

Vor 40 Jahren haben Rosalie und Bernd Passen ihr Blumengeschäft an der Moerser Straße 28 in Rheinberg eröffnet. Jetzt zieht sich das Ehepaar zurück und hat die Geschäfte an Tochter Katharina Passen übergeben, die schon eine Menge Erfahrung mitbringt: Sie arbeitet bereits seit 2016 im Familienbetrieb mit sechs Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.