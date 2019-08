Grünpflege : Kastenschnitt-Frisuren für die Rheinberger Linden

Rheinberg Timo Förster und Claus Hölscher vom Dienstleistungsbetrieb bringen die Linden in der Innenstadt wieder in Form.

Die beiden DLB-Mitarbeiter arbeiten vom Hubwagen aus. Laub und Äste, die herunterfallen, fegt Kollegin Katja Krabbe zusammen und schaufelt sie auf den Wagen. Einmal im Jahr werden die Linden in der City in Form gebracht. Am Donnerstag wurde begonnen, die Arbeiten ziehen sich bis nächste Woche hin. Erstmals sind auch die noch deutlich kleineren Linden vor der St.-Peter-Kirche gestutzt worden.