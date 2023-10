Beliebte Veranstaltung Das Rheinberger Kastanienfest ist zurück

Thematisch gebündelt präsentierten sich die verschiedenen Stände, so am Lindenplatz das gastronomische Angebot. Aufgrund der Baustelle vor dem Alten Rathaus bezog die Abgabestelle in der Nähe der Polizeistation ihren Platz. In der Nähe vom Holzmarkt boten die Aussteller Handwerkliches und Kreatives an. Bei Christian Collin und seiner Tochter Robin konnten Gäste auf einfache Weise und mit eigener Muskelkraft drechseln. Bei Antje Bröcking-Prangenberg drehte sich alles um das Bemalen von Keramik und die Gestaltung von Ton, ganz nach dem ‚Motto Kopf aus, Hände an‘. „Die Arbeiten, die entstehen, werden noch gebrannt und können Tage später bei uns auf dem Bröcking-Hof in Winterswick abgeholt werden“, so Antje Bröcking-Prangenberg. Auch die Geschäfte auf der Gelderstraße öffneten und luden zum Bummeln ein. Auf dem Markt gab es außerdem ein Bühnenprogramm. Die Stadt wurde voll.