Stadtfest in Rheinberg Was das erste Kastanienfest seit vier Jahren zu bieten hat

Vor 20 Jahren fand das Kastanienfest erstmals statt – als eine herbstliche Ergänzung zum Stadtfest im Juni. Bis 2019 lockte es Jahr für Jahr Tausende Menschen in die City. Dann kam Corona und dann löste sich die Rheinberger Werbegemeinschaft auf, die das Fest bisher veranstaltet hatte. Nun springt die Stadt in Abstimmung mit dem Kultnetzwerk in die Bresche und lässt das Kastanienfest wieder aufleben. Am Sonntag, 22. Oktober, findet es von 11 bis 18 Uhr, statt. „Wir haben ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt“, unterstreicht der Leiter des Kulturbüros, Dominik Baum, der „viel Handwerkliches und Selbstgemachtes“ verspricht.