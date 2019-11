Karnevalsgesellschaften in Rheinberg : Stadtmeisterschaften im Gardetanz

Karnevalsgesellschaften in Rheinberg

Rheinberg 150 Teilnehmer kämpfen um den Sieg. Erstmals ist auch ein Garde-Tanzpaar dabei.

Es ist ein närrisches Jubiläum, das auf der Bühne der Stadthalle gefeiert wird: Zum elften Mal laden am Samstag, 23. November, ab 14 Uhr (Einlass ab 13 Uhr), die vier großen Karnevalsgesellschaften KAG Ossenberg, 1. KG Rot-Weiß Borth, Rhinberkse Jonges und dem 1. OKK Orsoy zur Stadtmeisterschaft im Gardetanz ein.

Die Moderation der Veranstaltung übernimmt zum zweiten Mal der Elferrat der St.-Ulrich-Bruderschaft Millingen. Zehn Garden mit rund 150 Tänzerinnen und Tänzern sowie zwei Solotänzerinnen treten in den verschiedenen Kategorien um den Sieg an. Und auch eine Premiere gibt’s zur Auflage Nummer elf: Erstmals tritt ein Garde-Tanzpaar im Wettbewerb an. Damit ist klar: Die Stadtmeisterschaft hat sich etabliert. „Die Anzahl der Teilnehmer ist von Jahr zu Jahr gestiegen“, bestätigt Paul van Holt, Präsident des 1. OKK, der das Turnier mit organisiert. Mit Spannung darf man nun erwarten, wer den 2018 von Bürgermeister Frank Tatzel gespendeten Wanderpokal gewinnt.