Nach zwei Jahren Abstinenz in Rheinberg-Ossenberg Wieder niederrheinisches Prinzentreffen am Schloss

Während die Prinzen und Prinzessinnen, Hofmarschalle und Adjutanten, Präsidenten der Vereine und Ehrengäste am Freitagabend Orden in der Remise verteilten und gemeinsam eine schöne Zeit verbrachten, veranstalteten ihre närrischen Freunde aus den Vereinen eine Büttensitzung im Rheinberger Kamperhof. Auf dem Programm stand vor allem Gardetanz der Tanzmariechen aus den umliegenden Vereinen: aus Orsoy, Borth, Ossenberg und Kamp-Lintfort. Weil die Kosten für das Zelt zu hoch waren, das in den vergangenen Jahren immer auf einer Festwiese neben dem Solvay-Werk aufgebaut wurde, verlegten sie die Party in die Rheinberger Innenstadt. Mit einem Bus-Shuttle kamen die Tollitäten gegen 18 Uhr zum Schloss nach Ossenberg – und auch ab 20 Uhr wieder zum Kamperhof zurück.