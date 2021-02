Kostenpflichtiger Inhalt: Medienstadt Rheinberg : Der Radio-Mann will’s noch mal wissen

Rentner Karlheinz Kamps (69) produziert in seinem Heimstudio in Wallach den Bürgerfunk für Radio KW. Hinter einer Stunde Sendung verbergen sich rund 15 Stunden Produktionsarbeit. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Karlheinz Kamps (69) aus Wallach will die lange Auszeit des Bürgerfunks in Rheinberg am Freitag beenden. Noch arbeitet und sendet er als Solist am heimischen PC. Doch sein Ziel ist eine Kooperation mit dem geplanten VHS-Studio. Wie er sich das vorstellt.