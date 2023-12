Vogel-Experte aus Rheinberg Trauer um Karl-Heinz Gaßling

Es war nicht die einzige Würdigung. Nach dem Bundesverdienstkreuz, das ihm 1994 verliehen wurde, und dem Ehrenzeichen des Nabu in Silber 2002 durfte der Pädagoge 2004 den Rheinlandtaler des Landschaftsverbands für sein herausragendes Engagement in Empfang nehmen. Weil sich Karl-Heinz Gaßling nicht nur für die Vogelwelt interessiert, sondern er sich auch nachhaltig für deren Schutz eingesetzt hat, habe man ihn ausgewählt, hieß es damals. Wie engagiert, wie nachhaltig er das tat, beschrieb der frühere Landtagsabgeordnete Winfried Schittges damals in seiner Laudatio: „Sie waren fast 50 Jahre in der Grundlagenarbeit für den Naturschutz tätig“, tausende Arbeitsstunden habe Gaßling eingebracht – und das alles ehrenamtlich. Besonderes Schwergewicht habe die Erfassung der Uferschwalbe gehabt – in drei Jahrzehnten hat er rund 22.000 Uferschwalben gefangen und wissenschaftlich beringt.