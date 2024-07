Ossenberger Urgestein ist 75 geworden Karl Caniels – Macher, Motor, Antreiber und Wegbereiter

Seit Jahrzehnten gehört Karl Caniels zudem dem Verein Gemütlichkeit Ossenberg an. „Schon mit 19 Jahren war ich im Vorstand“, erinnert er sich. Auch seine Frau Ursula, mit der er seit 51 Jahren verheiratet ist, mischte bei dem Verein Gemütlichkeit mit. In der Jugend war der Ossenberger in der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) engagiert. Und auch in der Ossenberger Feuerwehr war er lange aktiv.