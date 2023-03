Kabarett in Rheinberg Simone Solga setzt sich zwischen alle Stühle

„Ich bin asexuell“, ordnet sich die politische Kabarettistin, die ist durch die ZDF-Comedy-Sendung „Die Anstalt“ deutschlandweit bekannt geworden ist, in die bunte Parteienwelt ein. Sie fasst Frauen in der Politik nicht mit Samthandschuhen an, geht auf Ex- Verteidigungsministerin Christine Lambrecht los, auf Innen- ministerin Nancy Faeser oder auf Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Den Weg ins Kabinett Scholz hätten sie wohl der Frauen-Quote zu verdanken, weniger ihren fachlichen Fähigkeiten, meint sie.