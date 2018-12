Rheinberg: Gemeinde gibt Kapelle in Eversael auf

Eversael Für St. Hermann-Josef an der Grafschafter Straße wird nun ein anderer Zweck gesucht.

Doch die Pläne seien noch nicht soweit gediehen, als dass man mit Interessenten oder potenziellen Investoren ins Gespräch eintreten könne, betonte Ahls. Erst vor kurzem sei die rund 200 Quadratmeter große Kapelle profaniert, also entweiht worden, um sie wieder einer weltlichen Nutzung zuführen zu können. Nun müssen die liturgischen Gegenstände wie Gewänder, Kreuzweg und Bänke aus dem Kirchenraum entfernt werden. „Das soll bis spätestens Ostern geschehen“, versichert Pfarrer Ahls. Außerdem wolle die Kirchengemeinde das rund 1500 Quadratmeter große Grundstück sowie das Gotteshaus mit einer Fläche von etwa 250 Quadratmetern nicht verkaufen, sondern im Erbbaurecht vergeben. Die Vertragsdauer beträgt in der Regel 99 Jahre. „Wir würden uns freuen, wenn die Kapelle zukünftig neu genutzt würde“, betont Ahls. Ob beispielsweise als Ausstellungsraum, Atelier oder Lagerhalle. Doch auch einem schlüssigen Konzept, das einen Abriss vorsieht, stehe man offen gegenüber. Was in welcher Form auf dem Areal neu errichtet werden könne, sei bislang völlig offen. Denn noch sei man nicht in die aktive Vermarktung gegangen. „Das wird auch in diesem Jahr nicht mehr geschehen“, so Heiner Berg vom Verwaltungsausschuss der Pfarrei.