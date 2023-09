Wassersport hat eine lange Tradition Kanuverein Rheintreue in Rheinberg ist 70 Jahre alt

Einen Verein zu gründen, war vor 70 Jahren ein lange gehegter Wunsch der Paddler, die ihre Boote beim Bauern Wardemann am Rhein untergebracht hatten. Anfang 1953 war es dann soweit. In der Kamp-Lintforter Gaststätte „Ziegenhorn“ hoben am 1. Februar 1953 exakt 26 Paddler aus Rheinberg und Kamp-Lintfort den Kanuverein aus der Taufe. Am 28. Februar fand die Gründungsveranstaltung statt, bei der von 91 Anwesenden 77 ihren Beitritt erklärten. Die Versammlung einigte sich auf den Namen, der die Zeit überdauert hat: Zelt- und Wassersportfreunde Rheintreue, kurz ZWR. Der Verein wurde ins Vereinsregister beim Amtsgericht Rheinberg eingetragen und Mitglied des Deutschen Kanu-Verbandes.