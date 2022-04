Beim Unternehmensverband AAN in Rheinberg : Kandidaten beantworten Wirtschaftsfragen

Das Podium wird mit (v.l.) Niels Awater, Manuela Bechert. Renan Cengiz, Franca Cerutti, René Schneider und Sascha van Beek besetzt sein. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Der Unternehmensverband AAN lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Landtagskandidaten ein. Stattfinden wird die Veranstaltung am Montag, 2. Mai, ab 18 Uhr, im Hotel Am Fischmartkt in der Rheinberger Innenstadt.

Der als Verein organisierte Unternehmensverband AAN (Aktive Unternehmen am Niederrhein) ist eine regionale Netzwerkplattform für Unternehmerinnen und Unternehmer. Er hat sich innerhalb des Leader-Projekts gegründet. Sein Ziel ist es, den Austausch von Ideen und Erfahrungen unterschiedlichster Branchen und Unternehmensgrößen zu fördern. Dabei beschränkt er sich nicht auf die Unternehmensführung, sondern bietet auch für das mittlere Management und Fachbeauftragte interessante Austauschformate.

Nun lädt der AAN zu einer Podiumsdiskussion mit den Landtagskandidaten ein. Die Veranstaltung beginnt am Montag, 2. Mai, um 18 Uhr im Hotel Am Fischmartkt in der Rheinberger Innenstadt. Die Aufgabenstellungen für die Wirtschaft seien gerade sehr herausfordernd und vielfältig, teilt der Verband dazu mit und möchte wissen: Wie stehen die Landtagskandidaten und -kandidatinnen zur Wirtschaft? Wie wollen sie den Mittelstand am Niederrhein unterstützen? Vorschriften, Regelungen oder Förderung – wie sehen ihre Konzept aus? Das und vieles mehr will AAN bei der Podiumsdiskussion ansprechen.

Zuhörern wird die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Zu Gast sein werden: Niels Awater (Bündnis 90/Die Grünen), Manuela Bechert (Die Linke), Renan Cengiz (Die Partei), Franca Cerutti (FDP), René Schneider (SPD), Sascha van Beek (CDU). Es kann aufgrund der Räumlichkeiten zu einer Begrenzung der Teilnehmerzahl kommen. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter

