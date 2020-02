Reichelsiedlung in Rheinberg : Kanalarbeiten starten in der Buchenstraße

Rheinberg Die Stadtverwaltung informierte über den Tiefbau in der Reichelsiedlung. Die Anwohner interessierte vor allem, wie viel sie bezahlen müssen.

Die Buchenstraße zwischen Annastraße und Ahornstraße ist bereits komplett gesperrt. Dort haben der Bagger und die Arbeiter des Bauunternehmens Quick aus Kevelaer mit den Vorbereitungen für die Kanalerneuerung in der Reichelsiedlung begonnen. Nach jetzigem Planungsstand dauert es bis Juli 2021, dann sollen die durch den Steinkohleabbau beschädigten Schmutz- und Regenwasserkanäle und natürlich auch die Straßen wieder in einwandfreiem Zustand sein. Die Kosten dafür liegen bei rund 3,2 Millionen Euro.

Vorgesehen ist, in sechs räumlichen und zeitlichen Bauabschnitten voranzugehen. In der Buchenstraße zwischen Anna- und Ahornstraße wird bis Mai gearbeitet, anschließend ist von Mai bis August die Ahornstraße an der Reihe, bevor die Fortführung der Buchenstraße zwischen Dezember 2020 und Mai 2021 ansteht. Auf der Ulmenstraße laufen die Arbeiten von Februar bis Juni 2021. Die Annastraße steht von Juli 2020 bis Februar 2021 im Plan. Zum Schluss – von April bis Juli 2021 – kommt die Eschenstraße an die Reihe. Zeitliche Überlappungen ergeben sich, weil der Kanalbau oft schon weitergeht, während der Straßenbau in den Abschnitten noch fertiggestellt werden muss.