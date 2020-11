Blaulicht-Ticker : Kamp-Lintforter fährt betrunken durch Rheinberg

Rheinberg Zeugen war der Autofahrer am Abend aufgefallen, weil er in Schlangenlinien über die Weseler Straße Richtung Wesel fuhr.

(RP) Dass ein Autofahrer am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der Weseler Straße in Borth Richtung Wesel auffallend unsicher in Schlangenlinien fuhr, machte Zeugen skeptisch. Sie meldeten sich telefonisch bei der Polizei.Die Beamten hielten den Fahrer, einen 54-jährigen Kamp-Lintforter, kurz darauf an. Auch während der Kontrolle verhielt er sich auffällig. Deshalb musste er die Polizisten auf die Wache begleiten.