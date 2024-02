Rheinberg/Kamp-Lintfort Das Wertstoffmobil holt Waschmaschine & Co ab

Die Anmeldung erfolgt telefonisch montags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr unter 02843 171-149, per E-Mail an abfallberatung@rheinberg.de oder online unter https://www.mywastewatcher.de/wertstoffonlinerbe. Eine persönliche Beratung und Anmeldung beim Dienstleistungsbetrieb (Bahnhofstraße 160) ist auch möglich (montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr). Die Kamp-Lintforter Bürger wenden sich bezüglich ihrer Anmeldung bitte an die Stadt Kamp-Lintfort unter der Rufnummer 02842 914-858/859 oder per E-Mail an abfallberatung@kamp-lintfort.de.