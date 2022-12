Benefizaktion für Rheinberger Kinder Lions-Damen laden zur Kino-Matinee für Kinder-Sport

Der Damen-Lions-Club Juventas Rheinberg plant eine Benefiz-Aktion im Kamp-Lintforter Kino Hall of Fame an der Ringstraße 140. Am Sonntag, 29. Januar, sei das Kino vormittags für diese Veranstaltung reserviert, teilte der Club mit. Dann laute das Motto ab 10.30 Uhr (Einlass ab 9.30 Uhr) „Kinomatinee & deine Lieblingsstücke“. Gezeigt wird der Kinofilm „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“. Im Anschluss werden hochwertige Second-Hand-Stücke für Damen verkauft. Die haben die Mitglieder des Lions-Clubs besorgt. Vor allem, aber nicht nur Textilien. Auch ein Sektempfang gehört zum Programm. Der Eintrittspreis beträgt 25 Euro. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen, Karten kann man über die Seite www.lions-rheinberg.de oder direkt per Paypal bestellen und bezahlen. Der Erlös ist für das Projekt „Open Sunday“ gedacht. In Kooperation mit der Uni Duisburg-Essen, dem TuS 08 Rheinberg und dem Amplonius-Gymnasium Rheinberg unterstützt der Lions-Club die Aktion, bei der Kindern von der ersten bis zur sechsten Klasse sonntags kostenlos Sportangebote in der Turnhalle des Amplonius-Gymnasiums unterbreitet werden. Dabei werden die Kinder von erfahrenen Betreuern des TuS 08 angeleitet. Nun hoffen die Juventas-Frauen, dass ihr „glamouröser Start in den Tag“ am 29. Januar gut angenommen wird.