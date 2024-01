Damen-Lions-Club Juventas Rheinberg Wieder eine Kino-Matinée der Löwinnen

Ermutigt durch den Erfolg im vergangenen Jahr lädt der Lions Club (LC) Rheinberg Juventas zum zweiten Mal zu einer Kino-Matinée mit anschließendem Second-Hand-Markt für Damen ein. Sie findet diesmal am Sonntag, 25. Februar, um 11 Uhr, statt. Einlass ist ab 10.30 Uhr im Kino „Hall of Fame“ an der Ringstraße 140 in Kamp-Lintfort. Gezeigt wird dann der Film „Einfach mal was Schönes“.