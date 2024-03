Live-Musik in Rheinberg Der Gentleman des deutschen Blues

Es laufe gut für ihn, so der 53-jährige Musiker. Ende März fliege er nach Curaçao in der Karibik, er trete dort bei einem Blues-Festival auf. „Toll. So weit weg haben wir noch nie gespielt“, sagt er. Rund 150 Mal pro Jahr steht Kai Strauss auf der Bühne. Als Belastung empfindet er das nicht – ganz im Gegenteil: „Ich könnte jeden Abend auf der Bühne stehen. Ich liebe das.“ Strauss vermittelte vor 60 Zuhörern im To Hoop den Eindruck, dass es um Leidenschaft, um Berufung geht und nicht um Pflichterfüllung. Und so endete dieses Konzert nach fast drei Stunden so wie fast alle Abende mit dem Vollprofi: Fans begeistert, nicht endender Applaus, Zugabe-Rufe.