Live-Konzert in Rheinberg Kai Strauss und seine Band bringen den Blues ins To Hoop

Kai Strauss ist viel auf Achse, spielt vor allem mit seiner Band „The Electric Blues All-Stars“ mehr als 50 Konzerte pro Jahr. Und er gehört zu den Blues-Musikern, die auch im Mutterland des Blues, in den USA, Anerkennung finden. Am Freitag, 8. März, ab 20 Uhr, ist er mal wieder im To Hoop in Alpsray an der Alpsrayer Straße 102 zu hören.