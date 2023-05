Live-Musik in Rheinberg Blues in der Tradition der großen Klassiker

Kai Strauss legt als Angehöriger der dritten Generation Blues sehr viel Wert auf die große gitarristische Tradition. Bei seinem großartigen Konzert mit den Electric Blues All-Stars im gut besuchten Schwarzen Adler präsentierte er überwiegend eigene Songs, die die Magie der früheren Jahre haben, ohne dass es abgekupfert anmutete. Allein der Sound dieser erstklassigen Band hatte es in sich: Strauss zerrte seine Gitarren leicht an und legte einen raumgebenden Hall darüber. In Verbindung mit seiner exzellenten Spieltechnik versetzte er sein Publikum in den Zustand einer Dauergänsehaut. Meist spielte er Fender Stratocaster, für einige ausgesuchte Songs bevorzugte er eine edle halbakustische Gibson ES 345, sicher eine Hommage an den unvergessenen Freddie King. Kai Strauss, gesanglich auf der Wellenlänge eines Robert Cray, Bassist Kevin DuVernay, Keyboarder Paul Jobson, Drummer Alex Lex und Saxophonist und Bluesharp-Experte Thomas Feldmann stellten das neue Strauss-Album „Night Shift“ vor. Dabei beackerten sie das weite Feld des Blues von A bis Z. Das mittelschnelle, mit Donald Trump abrechnende „Bad Loser“ verwöhnte die Gehörgänge der Besucher ebenso wie der Big-City-Blues „Storming in Chicago“ oder der langsame „Night Shift Blues“. Die Rezeptur stimmte, so wie man es von dem Mann aus Osnabrück und seiner Band gewohnt ist. In der Pause deckten sich Kai-Strauss-Fans mit Platten und T-Shirts ein. Die signierte der Meister gern. Nach dem Motto: Hier bedient der Chef noch selbst. Ein Konzert der Extraklasse – Blues as Blues can.