Prinzenproklamation : KAG Ossenberg stellt seine närrischen Prinzessinnen vor

Ossenberg Zur Prinzenproklamation am Samstag, 16. November, können sich Gäste auf ein kurzweiliges Programm freuen.

Der Karneval Ausschuss Gemütlichkeit Ossenberg (KAG) startet am Samstag, 16. November, mit etwas Verspätung in die fünfte Jahreszeit. Dann findet um 15.11 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Sportcenter Ossenberg die Prinzessinnenproklamation des KAG statt. Im Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung der Session 2019/2020 stehen Prinzessin Susanne I., die Große, und die Kinderprinzessin Lena I., die Kleine, deren Hauptaufgabe es an diesem Nachmittag sein wird, jede Menge Orden an ihr närrisches Volk zu verteilen. Gewählt wurden die beiden Tollitäten traditionell bereits auf dem Sommerfest der Ossenberger Karnevalisten.