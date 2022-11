Karneval in Rheinberg : Auch bei der KAG Ossenberg wird wieder laut gelacht

Rheinberg Angi, die Schreibende, macht als Prinzessin da weiter, wo sie vor einem Jahr aufgehört hatte – Motto: „Corona hat uns nicht geschafft“.

Mike Stief etablierte am Samstagnachmittag ein neues Wort. „Prolongation“, antwortete der Präsident des Karnevalsauschusses Gemütlichkeit (KAG) Ossenberg, als er von Sitzungspräsident Michael Elsner gefragt wurde, wie die Sessionseröffnung am besten zu bezeichnen sei. Prolongation kennt man sonst nur in der Finanzwirtschaft, wenn ein Kreditvertrag verlängert wird, die Kreditbedingungen aber unverändert bleiben. Bei Angi Stief, seine Frau, die vor einem Jahr als Angi, die Schreibende, zur Prinzessin ernannt wurde, ist das so.

Im Januar lässt die KAG kein Festzelt auf dem Schützenplatz aufstellen, da Miete und Energiekosten stark gestiegen sind, sagte Mike Stief bei der „Prolongation“. So startet das Prinzentreffen am 20. Januar zwar in Ossenberg, wenn die Prinzenpaare in der Remise am Schloss vom Herzog-Ehepaar von Urach empfangen werden. Aber danach fahren die Prinzenpaare mit dem Bus zum Kamper Hof nach Rheinberg, wo die Feier weitergeht. Tags drauf steigt hier die Damensitzung. Der Tulpensonntagszug setzt sich am 19. Februar um 11.11 Uhr auf dem Schützenplatz in Bewegung.