Heimatliebe in Rheinberg : Kaffee aus dem Budberg-Pott

Heimatliebe in Rheinberg

So sieht die Budberg-Tasse von Sascha Ostrowski aus. Foto: SO

Rheinberg Designer Sascha Ostrowski gestaltet und verkauft Tassen mit Ortsteil-Motiven. Seine Budberg-Tasse kommt gut an, jetzt gibt es auch eine mit dem Rheinberger Wappen drauf.

Mit dieser Tasse können Budberger oder alle, die im Herzen Budberger sind, schon am Frühstückstisch ein deutliches Statement setzen: Der Kaffeepott mit dem Schriftzug Budberg und dem modern präsentierten Ortsteil-Wappen. Hinter dem Design steckt Sascha Ostrowski, gebürtiger Duisburger und erst seit rund sieben Jahren in Rheinberg.

Der gelernte Web-Designer ist Mitglied im Mofa- und Mopedclub (MMC) Lagerschaden und hatte ursprünglich die Idee, originelle Kaffeebecher für die Fans der urigen Zweitakter zu gestalten. Die Tassen mit den Mofa-Motiven kamen richtig gut an. So gut, dass Ostrowski rasch daran dachte, das Sortiment zu erweitern. „Da war die Budberg-Ausgabe irgendwie naheliegend“, sagt der 53-Jährige und lacht. Die Nachfrage nach dem identitätsstiftenden Ortsteilbecher ist da. Auf der Seite der von ihm ins Leben gerufenen Facebook-Gruppe Budberg.info werden die Fotos der Becher fleißig geliked. „Es gab auch schon Bestellungen“, freut sich Ostrowski. Der Becher, aus dem heiße und kalte Getränke gleichermaßen schmecken, ist in einer weißen und schwarz-weißen Variante erhältlich. Dazu kann man zwischen acht verschiedenen Farbvariationen wählen. Der Trinkbecher ist für den täglichen Gebrauch geeignet und spülmaschinenfest. Er kostet sieben Euro.