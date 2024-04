Lioba Albus live im Bürgerhaus Wortgewandte Weltmacht begeistert Publikum in Budberg

Die Kabarettistin und Komödiantin Lioba Albus bereitete den Besuchern des seit Wochen ausverkauften Budberger Bürgerhauses mit ihrem Programm „MIA – die Weltmacht mit drei Buchstaben“ einen unvergesslichen Abend. In ihrer frech-witzigen, wortgewandten Art zog sie das Publikum von Beginn an auf ihre Seite. Als Mia Mittelkötter, bekleidet mit einer Bluse, die die Weltkarte darstellt, und ihrer großen Handtasche gab sie ein kurzes politisches Statement, in dem sie ihr Unverständnis über den weltweiten Rechtsruck in der Gesellschaft ausdrückte, in der sich der „braune Mief“ wie eine „Magen-Darm-Grippe“ weltweit ungebremst „mit seinem Sprühschiss“ ausbreiten könne.