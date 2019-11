Kabarett : Smart ohne Phone im To Hoop

Rheinberg-Alpsray Am Freitag tritt der Kabarettist Volker Diefes im Rheinberger To Hoop auf. Dafür gibt es noch Eintrittskarten.

„Smart ohne Phone“ heißt das Programm, mit dem der Krefelder Kabarettist Volker Diefes (Foto: Veranstalter) am Freitag, 15. November, ab 20.30 Uhr, im To Hoop im Bürgerzentrum Alpsray an der Alpsrayer Straße 102 auftritt. Volker Diefes verspricht dem Publikum ein erfrischend modernes Kabarett-Programm mit intelligentem Humor. Karten kosten im Vorverkauf 18,60 Euro, an der Abendkasse 19 Euro. Tickets gibt es online unter www.adticket.de.