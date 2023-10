„Das Leben ist kein Boni-Hof“ Kabarettist Robert Griess kommt nach Rheinberg

Scharfsinniges Standup und rasante Dialoge liefert der Kölner Kabarettist Robert Griess am Freitag, 17. November, um 20 Uhr in der Stadthalle. In seinem aktuellen Programm „Das Leben ist kein Boni-Hof“ präsentiert er schräge Charaktere: Wohnungsmakler, die Schlafplätze unter Rheinbrücken vermieten, Grüne, die mit ihren Kindern über nachhaltigen Krieg streiten, und seine Kultfigur Stapper auf Hartz IV. Griess ist ein Satiriker alter Schule: intelligent, schwarzhumorig, charmant, böse. Er organisiert das bundesweit erfolgreiche Schlachtplatte-Ensemble und ist Künstlerischer Leiter des Kölner Streithähne-Kabarett-Festivals. Karten für die Veranstaltung sind zum Vorverkaufspreis von 24 Euro im Kulturbüro der Stadt Rheinberg, Tel. 02843 171-271 oder online unter www.stadt-rheinberg.reservix.de sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Eventuell sind noch Tickets an der Abendkasse verfügbar.