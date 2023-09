Kultur in Rheinberg Kabarettist HG Butzko rechnet im To Hoop ab

„Aber wenn man verstehen will, warum wir heute da stehen, wo wir stehen, müssen die Verbindlichkeiten der Vergangenheit vollstreckt werden, damit das Unverbindliche in Zukunft auf der Strecke bleibt“, sagt er. Ab jetzt wird zur Kasse gebeten. Spätestens beim Eintritt ins To Hoop an der Alpsrayer Straße 102. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 24,10 Euro, an der Abendkasse kosten sie 26 Euro.