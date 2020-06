Kulturinitiative in Rheinberg : Verschoben und gesplittet

Rheinberg Das bereits vom 18. April auf Freitag, 26. Juni, verschobene Blues-Rock-Konzert mit Dede Priest & Johnny Clark’s Outlaws im Schwarzen Adler muss wegen Corona erneut verschoben werden.

Die Musiker kommen nun am Freitag, 13. November, 20 Uhr, in den Club in Vierbaum an der Baerler Straße 96. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.