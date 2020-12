Die gute Tat in Rheinberg : Rheinberger Jusos sammeln Spenden für die Tafel

Philipp Richter vor der SPD-Geschäftsstelle in Rheinberg am Großen Markt. Foto: Jusos

Rheinberg Bereits zum sechsten Mal sammeln die Rheinberger Jusos gut erhaltene und neue Spielsachen für Kinder, wieder in Zusammenarbeit mit der Tafel Rheinberg.

Da die Spendenbereitschaft durch Corona leider etwas zurückgegangen ist, werden auch dringend Hygieneartikel jeglicher Art benötigt.Auch der neue Fraktionsvorsitzende der SPD Rheinberg, Philipp Richter, unterstützt die Jusos bei ihrer Sammelaktion mit einer Spende und verweist darauf: „Wer seine Spenden bei Einzelhändlern in Rheinberg kauft, hilft doppelt. Einerseits der Tafel und ihren Kunden, andererseits auch den durch die Coronakrise geschwächten Einzelhändlern, die für unsere Stadt so wichtig sind.“

Spenden kann man noch an folgenden Tagen, und zwar kontaktlos an der SPD-Geschäftsstelle, Großer Markt 17: am Mittwoch, 16. Dezember, 17 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 20. Dezember, 13 bis 15 Uhr.