Hilfe in Rheinberg : Jusos sammeln online für ein neues Tafel-Auto

Rheinberg Die Tafel in Rheinberg braucht Geld für ein neues Auto, nachdem ein altes Fahrzeug seinen Dienst aufgegeben hat. Die Jusos wollen helfen und haben online eine Spendensammlung gestartet.

Die Jusos Rheinberg sammeln über das Online-Portal „gofundme“ Spenden für die Tafel Rheinberg, damit diese sich ein zweites Auto kaufen kann. „Das Spendenziel liegt bei 1500 Euro. Dadurch wäre es möglich, ein besseres Auto oder eine längerfristige Nutzung zu gewährleisten“, sagt Juso-Vorsitzender Fabrice Sell. Da ein Auto der Tafel seinen Dienst aufgegeben habe, sei die Neuanschaffung dringend geboten, um alle Menschen in Rheinberg bedarfsgerecht versorgen zu können, so der Juso-Chef. Durch Corona müssten mehr bedürftige Bürgerinnen und Bürger die Dienste der Tafel in Anspruch nehmen. Auch die Lücke zu Menschen mit eingeschränkter Mobilität, die nicht in der Lage seien, nach Rheinberg-Mitte zu gelangen, könne mit einem neuen Fahrzeug geschlossen werden. Die Spendenaktion läuft noch einige Wochen. Der Link lautet https://gofund.me/1b0f0e85