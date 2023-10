Kommunalpolitik in Rheinberg Jusos haben jetzt eine weibliche Doppelspitze

Außerdem haben die Jusos Rheinberg einen Antrag für kostenlose Hygieneartikel an den weiterführenden Schulen in Rheinberg in die SPD-Fraktion eingebracht, der dort einstimmig beschlossen wurde. Darüber hinaus haben die Jusos wieder die Tafel mit verschiedenen Spenden unterstützt. Die Jusos sind fest entschlossen, diese Tradition fortzusetzen und rufen zur Unterstützung auf. Weitere Informationen zu den Terminen, an denen Spenden entgegengenommen werden, werden in Kürze veröffentlicht.