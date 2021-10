Kommunalpolitik in Rheinberg : Jusos führen Arbeit mit neuem Vorstand weiter

Rheinberg Die Rheinberger Jungsozialisten (Jusos) haben einen neuen Vorstand gewählt. Zur neuen Vorsitzenden wurde Mara Laakmann gewählt, Stellvertreter ist Fabrice Sell. Der Vorstand wird durch Katharina Seeger als Schriftführerin und den Referenten Jennifer Wollefs, Niklas Blaas und Samira El Baraddani vervollständigt.

„Wir sind froh, dass wir Jugendlichen weiterhin die Möglichkeit geben können, sich sozialpolitisch in Rheinberg zu engagieren“, so Mara Laakmann. Die Jusos sehen sich als eine Anlaufstelle für Jugendliche, die in Rheinberg etwas verändern möchten.“ Die Bedürfnisse der Rheinberger Jugend sei den Jusos am wichtigsten, zudem Themen wie Kultur, Umwelt sowie Digitalisierung.