Poetry Slam : Jury und Publikum mit Worten überzeugt

Auch Phoebe Hauk ist Mitglied der Poetry-Slam-Arbeitsgemeinschaft des Amplonius-Gymnasdiums und stand beim Budenzauber auf der Bühne. Foto: Fischer, Armin (arfi)

RHEINBERG Das MAP-Team brachte mit dem „Budenzauber“ Poetry Slam in den Kultpool des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums. Auch die Nachwuchs-Wortdrechsler der Schul-AG unter Leitung von Julia Bruns überzeugten mit eigenen Texten.

Am Samstagabend sind sieben junge Menschen in Rheinberg zum Poetry Slam gegeneinander angetreten. Der Wettbewerb fand al MAP-Budenzauber im Kultpool des Amplonius-Gymnasiums statt. Johannes Fleur aus Krefeld moderierte den Abend. Er hatte drei erfahrene Slammer mitgebracht. Die Regeln, die er den Zuschauern zu Beginn erklärte, waren einfach: „Die Texte müssen selber geschrieben sein und das Zeitlimit von sechs Minuten muss eingehalten werden.“ Ob abgelesen oder auswendig vorgetragen, spiele keine Rolle. Auch die Textform bleibe jedem selber überlassen, egal ob in Versform oder Prosa. Ebenso offen sei der Inhalt, es könne etwa über das schönste Ferienerlebnis oder Politik gesprochen werden.

Dann gab er die Bühne für die Rheinbergerin Jantje Schäfer frei. Die 17-Jährige startete mit ihrem Vortrag „Vom Denken und Sein“ und bekam 20,5 Punkte. Die Jury baute der Moderator spontan aus dem Publikum zusammen. Jantje Schäfer ist ebenso wie Phoebe Hauk, Katrin Peters und Lennard Hoffmann in der Poetry-Slam-AG des Amplonius-Gymnasiums. Die 17-Jährige war gleich Feuer und Flamme, als sie von der AG erfuhr. Ob es ihr schwer falle, die Texte zu schreiben und vorzutragen? „Manchmal ist es einfach, dann kommt es so aus meinem Kopf raus“, ist ihre spontane Antwort. „Ich finde es total cool, dass ich meine Meinungen und meine Gedanken so mitteilen kann“, sagt Phoebe Hauk. Unter dem Titel „Namenlos“ machte sie sich Gedanken über Mobbing. „Ich habe früher immer gerne geschrieben“, sagt Katrin Peters. Deshalb habe sie sich bei der AG angemeldet. In ihrem Vortrag präsentierte sie ihre Gedanken über Rheinberg aus Sicht eines Hundes. Eine Erkenntnis: „An Bahnhöfen staut sich irgendwie alle negative Energie.“

Info Für Poeten, die unter 20 Jahre alt sind Hintergrund Die Agentur WortLautRuhr veranstaltet im Ruhrgebiet unter anderem Wettbewerbe für Poetinnen und Poeten unter 20 Jahren und gibt dem literarischen Nachwuchs damit die Chance, auf der Bühne zu stehen. Die Termine und weitere Infos gibt es unter www.wortlautruhr.de

Lennard Hoffmann war erst lange nur Zuschauer bei Poetry-Slams. Als die AG in der Schule zustande kam, habe er die Seite gewechselt. In einem „Auszug aus dem Glaubensbuch“ rückt er sich selber augenzwinkernd als möglichen Propheten ins Rampenlicht. Die AG wird von Julia Bruns geleitet. „Wir sind letztes Jahr mit Unterstützung des MAP und der Agentur WortLautRuhr gestartet“, sagte die Lehrerin. Die AG trifft sich alle zwei Wochen, die Schüler sind schon aufgetreten, etwa beim Amploniustag, bei der Radkultour und beim Ehrenamtsforum. „Wir haben uns auch schon auf den Markt in Rheinberg gestellt und etwas vorgetragen.“

Das erfordert Mut, ebenso, wie auf der Bühne im Kulturpool zu stehen. Denn es sei eine Sache, einen Text zu schreiben und in der Gruppe vorzutragen, eine andere, dies vor Publikum zu machen. Die Schüler können hier immer wieder die Erfahrung machen, auf der Bühne zu stehen. Das sei wichtig für das Selbstbewusstsein. Für die Vorbereitung auf den Poetry Slam kam Rebecca Heims aus Bochum, die schon mehrere Preise gewonnen hat. Sie erklärte unter anderem, wie man die Texte am besten vorträgt.