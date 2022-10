Unglücksfall in Rheinberg : Kind nach Sturz aus dem vierten Stock außer Lebensgefahr

Xanten Die Polizei hat ermittelt, warum ein Kind aus dem vierten Stock eines Hauses in Rheinberg gefallen ist. Auch zum Gesundheitszustand des Jungen gibt es neue Informationen.

Der zweijährige Junge, der am vergangenen Freitag in Rheinberg aus dem vierten Stock eines Gebäudes gefallen war, ist außer Lebensgefahr. Das berichtete die Polizei am Dienstag nach Rücksprache mit den Ärzten. Das Kind war am Freitagmittag an der Ahornstraße aus dem Fenster einer Wohnung im vierten Obergeschoss gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in ein Krankenhaus nach Duisburg.