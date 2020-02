Jugendprojekt in Rheinberg :  Junge Mitspieler für neue Theatergruppe gesucht

Jugendprojekt in Rheinberg

Rheinberg Die erste Probe ist erfolgreich verlaufen – und es sind noch Plätze frei: Am Donnerstag, 6. Februar, trifft sich die neue Rheinberger Jugendtheatergruppe um 16 Uhr zum zweiten Mal im städtischen Jugendzentrum Zuff.

Unter Anleitung von Sozialpädagogin Katharina Kern, Theaterpädagoge Simon Blaschko und Musiker Renan Cengiz soll ein freies, interdisziplinäres Theaterensemble entstehen . Dazu lernen die Teilnehmer zunächst auf spielerische Weise kennen, was Theater ist und wie es gelingt, in der Gruppe etwas Gemeinsames zu erschaffen.

Spiele, Musik, Schauspielübungen und das einfachste Theaterstück der Welt – das Angebot in der ersten Probe fand Anklang bei den jungen Jugendlichen: „Ich komme auf jeden Fall wieder. Am besten gefallen hat mir, dass es Spaß gemacht hat, aber zwischendurch trotzdem echt herausfordernd war“, erzählt eine Teilnehmerin in der Feedbackrunde.