Polizei sucht betroffene Zeugen : Junge Männer verletzten Busfahrerin mit Pfefferspray

Orsoy Die Polizei hat drei junge Männer ermittelt, die in einem Nahverkehrsbus vermutlich Pfefferspray versprüht haben, nachdem sie als Schwarzfahrer aufgefallen waren.

Die Polizei hat drei junge Männer ermittelt, die in einem Nahverkehrsbus vermutlich Pfefferspray versprüht haben, nachdem sie als Schwarzfahrer aufgefallen waren. Wie die Polizei mitteilte, war der Busfahrerin aufgefallen, dass die Männer abgelaufene Tickets vorgelegt hatten. Als sie sie darauf hinwies, setzten sie das Spray ein und sind davon gelaufen. Die Busfahrerin rief die Polizei, die das Trio schnell ausfindig machte. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Dienstag gegen 0.15 Uhr. Die 24, 28 beziehungsweise 29 Jahre alten Tatverdächtigen wohnen nach Polizeiangaben in Orsoy. Sie waren in Moers am Bahnhof ein- und in Orsoy an der Haltestelle Krankenhaus (ZUE) ausgestiegen.