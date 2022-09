Dank Rotary-Club in Rheinberg und Alpen :  Junge Gäste aus Mexiko und Taiwan

Rheinberg Paula Quezada (17) und Chiang-Chih Hao (15) sind über den Rotary-Club Kamp-Lintfort / Graftschaft Moers ein Jahr lang in Deutschland. Sie leben bei Gastfamilien in Rheinberg und Alpen und besuchen das Amplonius-Gymnasium.

In ein paar Monaten dürfte die Sache schon ganz anders aussehen, und die eine oder andere sprachliche Hürde wird dann wohl überwunden sein. Denn Paula und Hao bleiben jetzt ein Jahr lang in Deutschland. Hao lebt zunächst bei Familie Rous in Alpen , seine Gastschwester ist Ronja Rous. Paula ist bei der Familie von Marlen Martin Bieniok in Orsoyerberg untergekommen. Die beiden Schülerinnen besuchen ebenfalls das Amplonius-Gymnasium und freuen sich auf eine gemeinsame Zeit.

Essen Das Essen in Deutschland ist bei Austauschschülern immer ein Thema – auch bei Hao aus Taiwan und Paula aus Mexiko. Viel Kartoffeln gebe es, das haben die beiden schon festgestellt. Bisher habe es ihnen in Deutschland aber gut geschmeckt.

Wer in den Genuss eines Austauschjahres über Rotary kommt, darf sich glücklich schätzen, denn die Eltern zahlen für ihr Kind lediglich den Flug sowie Kranken- und Haftpflichtversicherung. Alles andere übernehmen die Rotarier. Pro Monat 100 Euro Taschengeld zum Beispiel. Der Kamp-Lintforter Club legt von sich aus noch etwas drauf und finanziert den Jugendlichen eine Europareise, die sie im nächsten Frühjahr unter anderem nach Spanien, Italien , Frankreich und Monaco führen wird. An dieser Reise werden um die 30 Austauschschüler aus aller Welt teilnehmen.

Beide, Paula und Hao, haben sich ganz bewusst für Deutschland entschieden. Paula lebt in der Stadt Cuautémoc, von wo aus es bis Kalifornien, New Mexiko und Arizona nicht weit ist. „Bei uns gibt es viele deutschstämmige Menschen“, erzählt die 17-Jährige. Die deutsche Kultur habe sie gereizt. Aufgefallen ist ihr nicht nur, dass die Deutschen meist ganz anders aussehen als Mexikaner, sondern, dass hier alles gut organisiert sei und pünktlich laufe. „Das ist bei uns anders“, erzählt sie.

Für Hao gab es verschiedene Beweggründe. Seine Schwester studiert in München, deswegen ist er vor zwei Jahren mit seinen Eltern in Deutschland gewesen, hat unter anderem Köln, München und Frankfurt besucht. Außerdem gelte Deutschland als ein sehr sicheres Land. „Mich hätten aber auch Spanien, Italien und Frankreich interessiert“, gesteht der Taiwanese ein.

Hao, der in der Nähe der Hauptstadt Taipeh lebt, ist seit drei Wochen in Deutschland und hat bereits Terminprobleme. Und das hat mit seinen beiden Leidenschaften zu tun: Er spielt sehr gut Cello und Basketball. In Taiwan ist er Mitglied eines Sinfonieorchesters, hier hat er über Alexander Hülshoff Anschluss an Ensembles gefunden. Hülshoff ist Professor für Cello an der Folkwang-Hochschule in Essen und Initiator und künstlerischer Leiter des Kammermusikfestes Kloster Kamp. Mehrmals die Woche spielt Hao aber auch Basketball.