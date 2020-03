Bürgerzentrum Alpsray : Jugendkultur ist Thema einer Podiumsdiskussion

Die 17-jährige CassMae tritt am Freitag im To Hoop auf. Foto: cassmae/Cassmae

Rheinberg Am Mittwoch gibt es im Alpsrayer To Hoop einen Kulturtalk. Moderator ist Volker Diefes. Am Freitag folgt ein Konzert von CassMae.

„Mitten inne Woche“ ist das Motto eines Kulturtalks im „To Hoop“ im Bürgerzentrum Alpsray. Er findet am Mittwoch, 11. März, ab 19 Uhr statt und wird von Volker Diefes moderiert. Diesmal ist das Thema Jugendkultur. Auf dem Podium sitzen Vertreter der Rheinberger Parteien, die im Rat vertreten sind. Eingeladen sind Politiker von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken. Zwischendurch soll es Live-Musik geben. Der Eintritt ist frei.

Am Freitag, 13. März, 20.30 Uhr, geht es weiter mit dem nächsten Konzert im „To Hoop“. Die Sängerin und Songwriterin CassMae stellt ihre CD vor. Sie verarbeitet ihre Alltagserfahrungen zu intimen, englischsprachigen Songs. Die ehrlichen Lieder der 17-jährigen, blinden Sängerin handeln von Themen wie Mobbing, Bulimie, falschen Versprechen und Stärke. Sie entstehen oft spontan am Klavier.

Volker Diefes moderiert den Kulturtalk am Mittwoch. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

CassMae ist Preisträgerin der Berliner Festspiele, Stipendiatin und Gewinnerin des Songwriting Showcase des Berklee College of Music. 2018 komponierte und sang sie die Titelmusik für das Filmfestival Prix de Jeunesse und gewann in Bandbesetzung den Young-Talents-Wettbewerb. Neben ihren Konzerten spielt sie auch erstmalig Festivals im In- und Ausland. In Boston entdeckt sie ihre Leidenschaft für indisch-orientalische Klänge. Karten kosten im Vorverkauf 14,20 Euro.