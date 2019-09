Initiative Adler erhalten : Jürgen Becker kommt in den neuen Adler

Rheinberg-Vierbaum Die Gründung der Genossenschaft steht bevor. Der Kaufpreis liegt bei knapp 500.000 Euro.

Die Initiatoren der geplanten Genossenschaft „Schwarzer Adler Vierbaum eG“ haben seit dem erfolgreichen Info-Abend am 2. September viel gearbeitet und kommen mit den Vorbereitungen gut voran. „Höchstwahrscheinlich kann die Gründungsversammlung im Oktober stattfinden“, sagte Fritz Wagener, einer der drei Hauptinitiatoren, am Mittwoch. Ernst Barten, Eigentümer des Kulturlokals an der Baerler Straße, will das mehr als 200 Jahre alte Haus zum Ende des Jahres aufgeben und verkaufen, die Genossenschaft möchte zum 1. Januar 2020 einen nahtlosen Übergang hinbekommen. Bisher gibt es 280 Unterstützer mit ernsthaftem Interesse am Erhalt des Adlers – und nahezu täglich kommen weitere hinzu. Jeder von ihnen will mit einer Einlage von 1000 Euro Genosse werden.