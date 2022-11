Handwerk in Rheinberg : Jubilarehrungen im Malerbetrieb Sturm

Jürgen Schmitz (vorn in der Mitte) ist seit 45 Jahren im Malerbetrieb Sturm und geht jetzt in Rente. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Seit 1881, also schon 141 Jahre, gibt es den Malerbetrieb Sturm in Rheinberg. In einer Feierstunde wurden jetzt zahlreiche Mitarbeiter für ihre zum Teil jahrzehntelange Treue zum Unternehmen geehrt.

An der Spitze liegt Maler und Lackierer Jürgen Schmitz, der nun nach 45 Jahren bei Sturm in Rente geht. Dieter Mertsch ist seit 39 Jahren im Unternehmen beschäftigt, Jürgen Vennhoff 30, Ralf Ertl 32, Reiner Loeven 26, Willi Büren 25 und Andreas Lellelsch 16 Jahre. Aber nicht nur die Handwerker, auch auf die Mitarbeiter im Büro wurden die Gläser erhoben. So ist Nils Weinkath seit 15 Jahren dabei. Auch die beiden Chefs des Malerbetriebs wurden nicht vergessen. Hans Michael Sturm gehört seit 43 Jahren zum Team, seine Tochter Teresa seit acht Jahren.

Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter im Betrieb liegt bei 41 Jahren, die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit beträgt elf Jahre. Das Unternehmen Sturm mit Sitz an der Kamper Straße hat 26 Mitarbeiter und fünf Auszubildende.

(up)