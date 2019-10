Musikalische Gesellschaft in Rheinberg : Ein Abend für Clara Schumann

Rheinberg Beim zweiten Jubiläumskonzert der Musikalischen Gesellschaft spielt das Duo Adamé.

Zum Duo gehört der in Moskau geborene Vitalii Nekhoroshev (Klarinette). Er schloss sein Studium an der Nationalen Musikakademie Tschaikowsky mit Auszeichnung ab und gewann diverse Preise. Von 2009 bis 2014 war er erster Klarinettist des Nationalen Präsidialorchesters. Violina Petrychenko (Klavier) studierte an der Nationalen Tschaikowsky Musikakademie der Ukraine, der Hochschule Franz Liszt und der Hochschule für Musik und Tanz Köln sowie an der Folkwang Universität Essen. Auch sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Ihre Debüt CD „Slavic Nobility“ und „Ukrainian Moods“ erhielt ausgezeichnete Rezensionen. Beide Musiker verbindet neben einer langen Freundschaft vor allem die Liebe zur Kammermusik. Ihr sensibles Zusammenspiel zeichnet sich durch eine außerordentliche Palette von Klangfarben und große Intensität aus. Am Abend werden Werke von Clara und Robert Schumann sowie von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Johannes Brahms zu hören sein.