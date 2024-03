St.-Peter-Grundschule in Rheinberg Mit den Zirkusprofis für den Tag X trainieren

An drei Orten im Schulgebäude steht bis Donnerstag das Thema Zirkuswelt auf dem Stundenplan, entweder wird im Zelt und der Turnhalle oder aber in Workshops in den Klassen trainiert. Im Training geht es darum, wie sich eine Menschenpyramide bauen lässt, wie man sicher am Trapez hängt oder bei der Fakirnummer mit echtem Feuer hantiert. Am Zirkusprojekt des Casselly-Team nehmen alle Grundschulkinder teil, und das sind über 300.