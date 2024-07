Schützenfest in Rheinberg Jörg Dannhorn ist neuer König der St.-Anna-Schützen

Der Sonntag stand wieder ganz im Zeichen der Jugend. Nach einem gemeinsamen Kirchgang, einem stimmungsvollen Fahnenschwenken, der Kranzniederlegung am Ehrendenkmal und einem Umzug durch die Straßen am Annaberg ging es an das Jugendvogelschießen. Mit insgesamt 19 Jugendlichen ging es dem Vogel an den Kragen. Erfolgreiche Schützen waren Louis Schmitz (Kopf), Lukas Schmitz (linker Flügel), Laura Henkel (rechter Flügel) und Laurin Wilhelm (Schwanz). Der Rumpf fiel vereinsintern bei Lukas Maas, der somit neuer Jugendprinz der Bruderschaft ist.