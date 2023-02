Altweiber in Rheinberg  Junge Möhnen übernehmen das Ruder

Die Rheinberger Möhnen haben sich neu formiert – und verjüngt. Das bewährte Dreigestirn der vergangenen fünf Jahre mit Obermöhne Silke Geerkens und ihren beiden Mitstreiterinnen Simone Denzau und Sandra Tappe zieht sich zurück und übergibt die Stabpuppe Walburga als wichtigste Insignie der Weiber-Herrschaft in Rheinberg an drei junge Damen: Lena Bilzer (27) ist jetzt die Obermöhne, ihr zur Seite stehen Nina Thiemann (28) und Jana Hendricks (27). Das Trio freut sich schon sehr auf seinen ersten Einsatz am Altweiber-Donnerstag.