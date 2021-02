Aktion der Rhinberkse Jonges : Figuren für etwas Karneval

Rheinberg Die Rhinberkse Jonges haben am Altweiber-Donnerstag einige jecke Figuren aus ihrem Fundus auf mehreren Balkons in der Innenstadt aufgestellt. Damit die tollen Tage in Corona-Zeiten nicht in Vergessenheit geraten.

(up) Altweiber und keine Möhnen in der Stadt – das macht gestandene Karnevalisten wie die Rhinberkse Jonges traurig. Oder es motiviert sie: Jonges-Zugleiter Markus Geßmann hatte die schöne Idee, wie sich in der Innenstadt an den tollen Tagen Karnevalsstimmung verbreiten lässt. Aus diesem Grund haben die Jonges einige Karnevalsfiguren aus ihrem Fundus an Altweiber auf einigen Balkonen in der Innenstadt verteilt: am Stadthaus, am Alten Rathaus, am Underberg-Palais und übet der Buchhandlung Schiffer/Neumann bei Ria Schiffer. Jonges-Mitglied Markus Wrobel stellte einen Kran seines Unternehmens Zelte Evers zur Verfügung. Zudem wurden in den beiden Schaufenstern des ehemaligen Café Zum Kölner Dom am Großen Markt, eine kleine Ausstellung zu den Uniformen der Karnevalisten präsentiert, die sich über die Jahre doch verändert haben. up/RP-Foto: Armin Fischer