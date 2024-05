Live-Musik in Rheinberg Jazz-Trio gastiert in der Alten Kellnerei

Die drei Jazz-Musiker Christian Wallumrød (Piano, Synthesizer), Etienne Nillesen (Preparierte Snares) und Sebastian Gramss (Spacebass, Transducer) bilden das Trio Spaces. Am Dienstag, 28. Mai, ab 20 Uhr, sind sie im Saal der der Alten Kellnerei am Innenwall 104 in Rheinberg zu hören. Veranstaltet wird das Konzert vom Verein Kulturprojekte Niederrhein, der regelmäßig Konzerte in der Alten Kellnerei anbietet. Kopfkino: Der Begriff sei wie gemacht für Christian Wallumrøds Musik, heißt es zu diesem Konzert. Viele assoziieren zu ihr Landschaften und Bilder. Doch der Pianist aus Norwegen versteht darunter einfach organisierten Klang – der Stille mit einschließt. Diese Musik speist sich aus einer breiten Palette an Einflüssen – Jazz, Folk, Neue Musik, musique concrète, Electronica – die ständig neu in das spontane Improvisieren einsickern. Die Freiheit im persönlichen Ausdruck und die größtmögliche geistige Offenheit und Flexibilität der drei Musiker sind das Fundament für ihren gemeinsamen Klang.